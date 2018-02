At norske langrennsløpere hadde høye blodverdier på 2000-tallet har en naturlig forklaring.

Det sier landslagssjef Vidar Løfshus til NRK.



En ny svensk dopingdokumentar om langrenssporten viser at svenske, men også norske utøvere hadde unormalt høye blodverdier.



Løfshus sier blodprøvene ofte ble tatt etter at utøvere hadde vært i høyden, noe som forklarer at prøvene gikk opp og ned i verdi.