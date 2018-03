Statens havarikommisjon for transport anbefaler at alle mobilkraner må inn til kontroll, etter dødsulykken i Kristiansand i mars i fjor, der en fem år gammel gutt omkom.

Bremsene på mobilkranen virket ikke, og den rullet over fem-åringen.



Mobilkraner registrert før september 2012 er untatt periodisk kontroll. Havarikommisjonen ber nå Statens vegvesen sørge for at alle slike kraner må gjennom kontroll av bremser.