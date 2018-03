Mener Madsen nøt drapet

Det mener Kurt Kragh, som tidligere har ledet en drapsetterforskningsenhet i Danmark.



Peter Madsen er siktet for grov mishandling av, og overlagt drap på, journalisten Kim Wall, men han mener selv at det var en ulykke.



Kragh sier til Aftonbladet at makt og spenning er et uvanlig motiv, og noe som er typisk for psykopater.



Rettssaken mot Madsen begynenr 8. mars.