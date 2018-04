Aktor la i går ned påstand om fire års fengsel for moren, som er tiltalt for grov omsorgssvikt, etter at hennes 13 år gamle datter døde av avmagring nyttårsaften 2015.



Forsvareren, Aasmund Sandland, sa i sin sluttprosedyre i dag at dødsfallet utelukkende skyldes anoreksi, og ikke mors manglende omsorg.