Mener Oslo kommune kan ha krevd inn 50 millioner for mye i boligskatt

Oslo kommune kan ha krevd inn over 50 millioner kroner for mye i boligskatt.

Det mener forbrukerøkonom i norsk familieøkonomi, Eva Sørmo.



I fjor oppdaget organisasjonen at det er gjort en beregningsfeil som berørte over 3200 boliger. De fleste har ifølge Dagbladet fått medhold etter klage.



Finansbyråd i Oslo kommune, Robert Steen, sier det er viktig at boligeierne selv gir riktige opplysninger.