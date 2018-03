Rundt 100 politifolk aksjonerte i går mot klubbene, som ifølge politiet har betalt beskyttelsespenger til kriminelle.



FrP sier til NRK at dette viser at dagens forbud er feilslått, og at et må bli tillatt og satt under kontroll.



KrF og Blåkors er uenig, og sier det ville ført til større spilleavhengighet.