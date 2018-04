Mener UD bruker feil farge

Loven sier at flagget skal være "høirødt" og "mørkeblaat", uten at det spesifiseres ytterligere.



Derfor har UD laget en instruks der fargene blir definert med koder.



Men daglig leder ved Flaggfabrikken i Larvik sier til Aftenposten at rødfargen i flagget UD bruker er for blass, og direkte feil.



UD svarer at det, i mangel på klart definerte fargekoder, må være en viss toleranse for at fargenyansene kan variere noe.