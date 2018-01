Mener varsler er fabrikkert

Nettavisen publiserte i kveld det de kaller et partidokument, der det refereres til kortfattede varsler.



To av varslerne sier til VG at de er helt feil gjengitt, og kaller det hele absurd og drøyt.



Nettavisens nyhetsredaktør Erik Stephansen sier notatet gir et riktig bilde, men at de har endret betegnelsen fra internt partinotat, til internt notat.