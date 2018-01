Leder i Finnmark Venstre, Leif Gøran Wasskog, sier han hadde ønsket seg noen tyngre departementer, og at Venstre fikk fire i stedet for to og et halvt departement.



Andre fylkesledere mener partiet fikk god uttelling i regjeringsplattformen, men for liten uttelling når det gjelder ministre.