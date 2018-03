Mener Wall døde av for lite luft

Drapstiltalte Peter Madsen forklarer i retten at journalisten Kim Wall døde av for lite luft i ubåten.

Madsen påstår at han skulle ut av ubåten at han ikke klarte å åpne luken til ubåten igjen, etter at han hadde vært oppe på dekk - og at han gjorde en feil da han skulle tømme vann fra ubåtens utvendige del, noe som førte til feil trykk i båten.



47-åringen er tiltalt for overlagt drap, seksuelle overgrep og likskjending av svenske Kim Wall, som ble drept i Madsens ubåt i august i fjor.