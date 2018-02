Menn får dårligere tilbud enn kvinner

- Menn har ikke et fullverdig botilbud sammenlignet med kvinner. Særlig menn som kommer med barn får ofte bo i en leilighet eller et hus utenfor krisesenteret, sier seniorrådgiver ved Reform ressurssenter for menn, Ole Norefjell.

Kvinner og barn bor på senteret og det har mange fordeler. Derfor er det ugreit at menn ofte må bo for seg selv, mener Norefjell.

- En side ved partnervold er at man blir isolert fra omgivelsene og da er det uheldig at isolasjonen fortsetter på krisesentre. Krisesentre tilbyr uformelt samvær og støtte fra andre som er i en lignende situasjon, men de som da må bo utenfor senteret får ikke dette.

Går utover barna

Dette rammer særlig barn som kommer ifølge med far, sier Norefjell.

- Barna får et vesentlig dårligere tilbud. De har ikke andre barn å leke med og å ha sosialt samvær med, sier rådgiveren.

Ifølge tall fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet kom 36 av de 1490 barna som ble tatt med til krisesenter i 2016 i følge med far.

- Dårlig sikkerhet

Norefjell er også bekymret for at disse boenhetene ikke har god nok sikkerhet for voldsofferet.

- Dette er uten personale og gjerne er det dårligere sikring. Så dersom voldsutøveren finner ut hvor offeret er så kan vedkommende komme dit og ta med seg personen, sier Norefjell.

Han viser til at menn har hatt tilbud om krisesenter på lik linje med kvinner siden 2010.

- Det er svært svakt av kommunene som har ansvaret her at botilbudet til menn fremdeles er så mye dårligere enn tilbudet til kvinner. Det burde vært en vesentlig høyere standard. Kommunene har en plikt til å gi menn og barn ifølge med menn et mye bedre tilbud enn det som er situasjonen er i dag, sier Norefjell.