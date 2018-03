Menn utfordrer skjebnen på fjelltur

Nesten alle menn tror de kan fjellvettreglene. Allikevel tar mange for store sjanser når de først er i fjellet, viser tall fra Den Norske Turistforeningen.



Farlige situasjoner

Halvparten av norske menn mener de har god nok kunnskap til å ferdes trygt i fjellet, selv om 20 prosent har opplevd farlige situasjoner.



Landsrådsleder i Røde Kors hjelpekorps, Kjersti Løvik sier menn ofte reiser på mer utfordrende turer.



- Det er flere menn enn damer som går på toppturer, for eksempel. Vi ønsker at flere damer skal bli med ut, kanskje det vil legge en liten demper på den eventyrlysten, og ønsket om å tøffe seg, guttene mellom, sier hun.



Uten nødvendig utstyr



Generalsekretær i Den Norske Turistforening, Nils Øveraas, sier faren oftest oppstår når menn tar litt for lett på turen.





- Du er en del som legger ut, særlig på dagstur, uten noe særlig utstyr med seg. De går raskt ut i fjellet, og så slår været om, og da kan det være brutalt å komme seg hjem igjen.





Oppfordringen fra Øveraas er klar.





- Menn, som alle andre, må kunne fjellvettreglene, og forberede seg godt før de drar ut i fjellet.