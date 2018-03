Prisen er oppkalt etter 15 år gamle Benjamin Hermansen, som ble drept av nynazister i 2001.



I dag møtte statsministeren skoler som har fått prisen for sitt arbeid mot rasisme og diskriminering.



Skolen er en viktig arena for dette arbeidet, men Erna Solberg ber også voksne om å tenke over hva de sier rundt middagsbordet.