Mexico svarer på straffetoll umiddelbart

Blant annet innfører Mexico toll på druer, epler og tynnribbe fra USA.



Handelsministeren i USA kunngjorde i ettermiddag at tollen som Donald Trump har truet med blir innført i EU, Canada og Mexico.



Også EU sier de nå ikke har noe annet valg enn å innføre mottiltak.



President Donald Trump har sagt at straffen innføres for å beskytte den amerikanske industrien.