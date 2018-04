Meyer gir opp kampen mot Jensen

Tidligere SSB-sjef Christine Meyer gir opp kampen for å få se notater fra møter mellom henne og Finansdepartementet.

Det skriver Dagens Næringsliv.



Meyer klaget til Sivilombudsmannen på manglende tilgang til notatene, men har fått avslag. Og selv om Meyer mener avslaget er overraskende, sier hun at det setter punktum for saken.



Striden om omorganiseringen i SSB førte til at Meyer måtte gå av da hun ikke lenger hadde tillit fra finansminister Siv Jensen.