Rundt 350 migranter, reddet av to båter i Middelhavet, nektes adgang til havner i Italia og Malta. Landene ber isteden andre land om å ta imot immigrantene, melder CNN.

Italia har også tidligere nektet å ta imot et annet skip med over 600 migranter. Dette skipet fikk etter to dager lov til å gå til havn i Spania