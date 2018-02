Rema 1000 hadde et fall i omsetningen på 1,4 milliarder kroner i fjor.

Driftsresultatet sank fra 2,3 til 1,7 milliarder, opplyser Reitangruppen i dag.



Selv om håpet om flere bestevenner med sin bestevenn-strategi ikke har gitt ønsket resultat, sier direktør Ole Robert Reitan at han ser optimistisk på situasjonen nå. Han hevder at Rema har hatt en god start på 2018, der kunder kommer tilbake og at de tar markedsandeler.