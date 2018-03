Nye tall fra Landbruksdirektoratet viser at importen økte med 1,6 milliarder kroner til totalt 63,7 milliarder kroner i fjor.



Blant annet økte importen av ost økte med åtte prosent.



Generalsekretær i Småbrukarlaget, Olaf Godli, sier til Nationen at importveksten er et tegn på at tollvernet er for svakt.