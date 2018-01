Minst 15 drept i Sør-Jemen

Minst 15 mennesker er drept i sammenstøt i havnebyen Aden mellom regjeringssoldater og styrker som støtter separatister med krav om uavhengighet for Sør-Jemen.

Sammenstøtene, som startet i dag tidlig, fant sted flere steder i byen, melder AP.



Noen timer senere anklaget statsministeren i landet separatister for å forsøke å gjennomføre et kupp, etter at de tok seg inn i de midlertidige regjeringslokalene i Aden.



Han oppfordrer den saudiarabisk-ledede koalisjonen til å gripe inn.