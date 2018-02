Skjelvet hadde en styrke på 6,4, og førte til at flere hus kollapset.



Blant annet ble et hotell ruinert og to hotellansatte ble drept. I tillegg er over 200 mennesker skadd, og myndighetene frykter tallet vil stige.



Det jobbes fremdeles med å få ut mennesker som er i ruinene.