De opplyser at det er gjort funn av gjenstander på stedet som gjør at de mistenker dette, men de vil ikke si noe om hva slags gjenstander det dreier seg om.



Gjenstandene og bilen bringes inn for kriminaltekniske undersøkelser.



Meldingen om brannen kom like før klokken 3. Bilen var overtent da nødetatene kom til stedet.