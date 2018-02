Svensk politi mistenker at en kvinne i 20-årene, som ble funnet død i Vetlanda sør i Sverige i natt, ble drept.

Kvinnen ble funnet like før klokken to, og en annen person ble funnet alvorlig skadd i den samme leiligheten.



En mann i 20-årene er pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk, skriver Expressen.