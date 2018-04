Mistenker ikke Trump

Spesialetterforsker Robert Mueller har informert Donald Trumps advokater om at presidenten så langt ikke er mistenkt for noe kriminelt.

Det skriver Washington Post.



Ifølge avisens kilder skal Mueller samtidig ha sagt at han vil fortsette å etterforske Trump og at han forbereder en rapport om presidentens handlinger mens han har hatt stillingen i Det hvite hus, melder NTB.



Mueller leder granskingen av hvorvidt Trumps medarbeidere samarbeidet med Russland for å påvirke presidentvalget i 2016.