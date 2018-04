Politiet i Vestfold mistenker at noen har tent på en enebolig i Tønsberg i morgentimene i dag.

Klokken fem i dag tidlig rykket nødetatene ut til brannen, og etter rundt to timer meldte politiet at de har mistanke om at brannen er påsatt.



Det er ikke kjent om noen er pågrepet ennå.