Et ukjent antall personer er skadet etter mulig skyting på en videregående skole utenfor Houston i Texas i USA, nå i ettermiddag norsk tid.

Det opplyser skoledistriktet, men det er ikke kjent hvor mange som er skadet, eller hvor alvorlige skadene er.



Et vitne sier til ABC News at en mann med hagle gikk inn i et klasserom og begynte å skyte.



Den mistenkte gjerningspersonen er nå pågrepet.