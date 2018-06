Statistisk sentralbyrå er overrasket over det kraftige bolighoppet i første del av 2018.

I dag la de frem sine prognoser for norsk og internasjonal økonomi fremover.



Tirsdag la Eiendom Norge frem tall som viser at boligprisene steg med 1 prosentpoeng i mai - og er med det 1 prosentpoeng høyere enn for ett år siden.



Forsker Thomas von Brasch hadde ikke trodd det.