Islamisten Mohyeldeen Mohammad er tiltalt for å ha truet stortingsrepresentant Abid Raja fra Venstre.

Mohammad sendte flere hatmeldinger til Raja etter at han i 2016 uttalte seg kritisk om bruken av burka og nikab.



Blant annet skrev islamisten at Allah ville gi Raja uhelbredelig sykdom, og et smertefullt og ynkelig liv.



Det er Riksadvokaten som har tatt ut tiltalten. Mohammad nekter straffskyld.