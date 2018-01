Venstres seier om at Regjeringen skal videreføre nullmoms for elbiler i hele stortingsperioden kan bli stoppet av EØS-avtalen.

I desember i fjor kom overvåkingsorganet ESA fram til at Norge kan videreføre denne ordningen i tre år og så kan den bli stoppet.



Venstreleder Trine Skei Grande sier til Aftenposten at Norge må be om å få godkjent ett ekstra år.