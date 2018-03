En kvinne fra Nordland er i Hålogaland lagmannsrett dømt til ett års fengsel for grov mishandling av barna sine.

Barna ble blant annet spylt med hageslange, tvunget til å gå over en mil hjem og låst inne på rommet sitt i flere dager og kun låst ut for toalettbesøk.



Kvinnen er også dømt for slå barna og dra dem i håret eller ørene.