Mor i Valdres-saken dømt

Den 46 år gamle kvinnen som var tiltalt for grov omsorgssvikt etter at hennes 13 år gamle datter døde av avmagring på en hytte i Valdres i 2015 er dømt til tre års fengsel.

Ba om fire år

I Gjøvik tingrett la aktor ned påstand om fire års fengsel for kvinnen, mens hennes forsvarere ba om full frifinnelse.

13-åringen hadde en BMI på 8,8 da hun ble funnet død. Aktor mente moren bevisst ikke gjorde nok for å sikre at datteren fikk tilstrekkelig hjelp av helsevesenet, og at saken grenser helt mot forsettlig drap.

I dommen, som er et år mildere enn aktors påstand, kommer det frem at kvinnen har handlet på en måte som innebar alvorlig og gjentatt mishandling av datteren, og at jenta ville ha overlevd dersom hun hadde blitt lagt inn på sykehus.

Anker dommen

Moren har hele tiden nektet straffskyld, og er uenig i dommen. Det opplyser kvinnens forsvarer Aasmund Sandland til P4 Nyhetene og sier at dommen vil bli anket.

- Hun er dømt for mishandling i nære relasjoner, og det er feil, mener forsvareren.

Han mener at dødsfallet utelukkende skyldes anoreksi, og ikke mors manglende omsorg.