En 21 år gammel mann og hans mor som er drapssiktet etter at en kamerat av sønnen ble funnet død i Bergen i mars er varetektsfenglset videre.

Kameraten ble funnet død utenfor en høyblokk.



Sønnen er fengslet for åtte nye uker, mens moren ble varetektsfengslet i fire uker.



Politiet mener det er viktig at de to ikke får snakket sammen, melder Bergens tidende.