Mor sendt til sykehus

TIL RETTEN: En ambulanse ble tilkalt kort tid etter at mor startet sin forklaring i Valdressaken. Foto: P4

En ambulanse hentet moren som er tiltalt i Valdressaken kort tid etter at hun startet sin forklaring tirsdag.

Mor, som er tiltalt for grov mishandling etter at hennes 13 år gamle datter døde av avmagring, ba om pause allerede etter 12 minutter.



Hun opplyste at hun hadde lavt blodsukker og en ambulanse kom til rettssalen i Gjøvik tingrett.