Politiforklaringen til moren i Valdres-saken skal spilles av for retten i dag.

Den 46 år gamle kvinnen har ikke vært i stand til å forklare seg direkte i retten, som følge av helseproblemer.



Derfor er det nå bestemt at forklaringen hun ga til politiet i januar 2016 skal spilles av.



Moren er tiltalt for grov mishandling etter at hennes 13 år gamle datter døde av avmagring.