Rødt-leder Bjørnar Moxnes krever åpenhetsreform etter at stortingspresident Olemic Thommessen i formiddag varslet sin avgang etter byggeskandalen.

Thommesen trekker seg etter at KrF ikke lenger hadde tillit til hans håndtering av Stortingets byggeprosjekt.



Moxnes mener saken ikke er over og sier til NTB at Rødt uten hell har forsøkt få innsyn i korrespondansen om byggesaken.