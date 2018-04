Mulig seriemorder pågrepet i USA

Amerikansk politi tror de har pågrepet seriemorderen som sto bak 12 drap og 45 voldtekter i California på 1970- og 1980-tallet.



Det er en 72 år gammel tidligere politimann som er pågrepet etter DNA-treff i de 40 år gamle sakene. Han er foreløbig siktet for to drap, melder lokalavisen The Sacramento Bee.



Drapsmannen gikk under tilnavnet Golden State Killer.





Startet med kvinner alene hjemme

Den første voldtekten han er mistenkt for å stå bak skjedde i juni 1976. Han skal ha brutt seg inn i huset til en kvinne som var alene hjemme med sin tre år gamle sønn og truet henne med kniv.





Han fortsatte i ett års tid med å bryte seg inn hos kvinner som var alene hjemme med barn, før han startet med å gå etter par. Det første drapet han er mistenkt for å stå bak skjedde i februar 1978, melder CNN. Det var et ungt par som gikk tur med hunden sin som ble drept. Politiet mistenker at de skal ha blitt vitner til at han brøt seg inn i et hus. Den siste saken han mistenkes å stå bak skjedde i 1986.





Ny oppmerksomhet rundt sakene

De siste årene har det blitt laget en bok og en serie om disse saken, noe som har gjort at de igjen har fått mye oppmerksomhet. Politiet har også fått flere DNA-treff som kobler sakene sammen. Det er ikke kjent hva som gjorde at de nå har pågrepet den 72 år gamle mannen.