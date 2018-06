Det varme været sammen med en mangel på CO2 gjør at gjør at Oslo kommune stenger hagevanningskranen.



Grunnen til det er nedsatt kapasitet på renseanlegget som følge av CO2-mangelen, skriver NTB.



Om vannbehandlingsanlegget går tomt for CO2, må det sendes ut kokevarsel for hele Oslo. Det betyr at alt vann bør kokes før det drikkes eller brukes til matlaging.