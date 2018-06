Musikeren Stella Mwangi er i Oslo tingrett frifunnet for forulemping av politiet og for å ha drukket etter en trafikkhendelse.

Mwangi sto først tiltalt for å ha kjørt inn i flere biler i Oslo sentrum i september med 2,22 i promille, en tiltale påtalemyndigheten seinere droppet.



Likevel ba de om 24 dagers betinget fengsel for de to andre tiltalepunktene, men ble ikke hørt.