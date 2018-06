Mye dyrere øl i Norge

Det viser en gjennomgang fagavisen ProBeer har gjennomført av tilfeldig utvalgte ølsorter, skriver Dagbladet.



Ifølge bladet tar polet mer enn fem kroner mer enn systembolaget for å selge den samme flasken, og i tillegg kommer avgiftsforskjellene.



Vinmonopolet viser til at systembolaget selger over 200 millioner liter øl i året, mens polet selger 2,5 millioner, og at det er det store volumet i Sverige som gjør prisene lavere.