Flere steder i landet kan folk vente seg sol og varme de neste to ukene.

På Sør- og Østlandet har godværet allerede startet, og ifølge Storm Geos langtidsvarsel vil temperaturen de neste to ukene ligge opp mot fem grader over normalen.



Samtidig som det ser ut til å bli bra i sør og øst, er det fare for lavtrykk og regn i vest og i nord, skriver VG.