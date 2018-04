Landbruket har et årlig forbruk på 12 000 tonn plast, , men slett ikke alt blir samlet opp igjen.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener at bøndene må bli flinkere.



Naturvernforbundet sier at mye plast på avveie fra landbruket er så alvorlig at noe må gjøres raskt, melder NRK.



I løpet av de siste 30 år har plast revolusjonert driften av landbruket. Traktoreggene er selve eksempelet på det store forbruket.