Det har vært en veldig travel natt til 1. påskedag for politiet rundt omkring i landet.

Over 30 personer ble satt i arresten, flere av dem fordi de hadde drukket for mye, melder NTB.



Bare i Sørvest politidistrikt ble seks personer innbrakt for beruselse, forteller operasjonsleder Jøran Solheim.