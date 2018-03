Alle fylkene i Norge ønsker et eget mobbeombud.

Staten støtter hvert fylke med en halv million kroner hvert år og nylig gikk fristen ut for å søke støtteordningen.



Fem fylker har allerede mobbeombud og vi er glad for at alle andre nå ønsker det samme, sier statsekretær i Kunnskapsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg.