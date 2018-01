Nå får alle Tines melkekartonger én viktig endring

Bakgrunnen er at meierigiganten ønsker å redusere matsvinn.

– I første omgang vil melk, syrnet melk, fløte, juice, yoghurtpakker og skolemelk endre merking, og målet er at alle andre produkter blir merket tilsvarende gjennom 2018, sier Tines direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Lars Galtung, til TV2.



Tidligere har blant annet Q-Meieriene og merkevaren Møllerens gjort tilsvarende grep. Sistnevnte endret i fjor merkingen til «men like bra mye lengre».



Familie presset på

– Dette gjør vi for å gjøre forbrukerne oppmerksomme på at mel kan benyttes langt lengre enn datomerkingen tilsier dersom man lagrer melet tørt og kjølig, sa viseadministrerende direktør i Norgesmøllene AS, Jan Erik Eikeland, til P4 i slutten av august.



Det var familien Havre fra Bergen som sørget for at snøballen begynte å rulle, ved at Q-Meieriene endret merkingen.



– Det er dokumentert at vi forbrukere er ekstremt opptatt av datomerking. Når man får på teksten «ikke dårlig etter» skjer det noe med hodene til folk. Det er noen psykologiske mekanismer i en slik setning som fastslår at man kan bruke melken etterpå. Det handler om å lukte og smake, ikke en bestemt dato, sa Mette Nygård Havre til Bergensavisen i fjor høst.



LES OGSÅ: Matprodusentens tiltak for å hindre matsvinn hylles av forbrukerne