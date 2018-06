NAF: - Varmen gjør deg til en sløv bilist

Sommeren er høysesong for mange alvorlig trafikkulykker på veiene og Sødal frykter det skal bli enda flere ulykker fremover på grunn av den sterke varmen.



– Vi vet at vi blir sløvere når det blir varmt, og selv om har aircondition i bilene så påvirker det oss når sola står rett inn på frontruta og vi blir sløvere, sier Sødal.



– Ta deg et bad

I helgen ble en mann i Danmark mistenkt for fyllekjøring. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at mannen ikke var ruset, men derimot svært dehydret.



Sødal sier det er noen grep man kan ta for å bli mer tilstede bak rattet.





– Sørg for å drikke nok og kanskje ta flere pauser enn normalt, og ta gjerne en dukkert ved vannet eller sjøen hvis man har mulighet til det, råder Sødal.