Narkosiktet kan miste forsvarer

Mannen sitter fortsatt varetektsfengslet i havnebyen Cartagena, i en sak som ifølge hans norske advokat kan gi en straff på opptil 20 år.



Men hans colombianske forsvarer sier til Dagbladet at nordmannen ikke har økonomiske ressurser, og han vil bare fortsette i jobben hvis han får dekket advokathonorarene sine.



Nå prøver den norske advokaten å få Oslo tingrett til å betale for at han kan reise til Colombia.