Det sier generalsekretær Jens Stoltenberg i et intervju med nyhetsbyrået DPA.



Stoltenberg mener man ser et mer selvsikkert Russland og at NATO ikke ønsker en ny kald krig og et nytt våpenkappløp.



USA mener imidlertid at økt dialog med Russlanf ikke nødvendigvis er likestilt med normalisering.