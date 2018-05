Natteravn ber om voldsalarm

Natteravnene har fått pålegg fra politiet om ikke å patruljere slik de pleier, etter at de har blitt angrepet av en steinkastende ungdomsgjeng. Garnes sier til Klassekampen at han ikke er trygg og at han ser seg over skulderen.



Samtidig reagerer Garnes på at byrådsleder Raymond Johansen omtaler Oslo som trygt og at han er lei av uttrykket "svenske tilstander".