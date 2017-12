I et tilfelle NRK kjenner til måtte en kvinnelig søker vente i to og et halvt år før søknaden om uføretrygd ble ferdigbehandlet i Nav og Trygderetten.



Årsaken er ikke at vi somler, men at det rett og slett er mange saker som er i behandling, sier Grete Børsheim, direktør for Nav klageinstans, melder NTB.