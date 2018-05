Den russiske opposisjonspolitikeren Alexej Navalnyj er pågrepet under en demonstrasjon i Russland.

Det melder nyhetsbyrået AFP.



Opposisjonspolitikeren har i en rekke år vært en sterk motstander av landets sittende president Vladimir Putin.



Navalnyj ble pågrepet under en demonstrasjon mot at Putin gjeninsettes for seks nye år på mandag.