Navarsete: – Elendig håndtert

Liv Signe Navarsete mener Senterpartiets håndtering av tekstmeldingsaken er elendig.

Torsdag avsluttet partiets sentralstyre saken, og det ble bestemt at den ikke får konsekvenser for mennene som var på hytteturen da den grove meldingen ble sendt til Navarsete.

«Et symbol på hvordan man ikke gjør det»

På Facebook skriver Navarsete at ingenting skjedde da hun varslet om meldingen i 2016 og at dette bør være et eksempel på hvordan et varsel ikke skal håndteres.





- Ingen sanksjoner

Et enstemmig sentralstyre er enige om en uttalelse om at de tar sterk avstand fra innholdet i tekstmeldingen – og beklager den belastningen dette har påført Liv Signe Navarsete og «de potensielt ni uskyldige».





Videre sier sentralstyret at dette er et klart brudd på partiets etiske retningslinjer, men de mener partiet ikke har flere maktmidler for å få den eller de skyldige til å stå fram.